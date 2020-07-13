ФСБ начала предъявлять обвинение Ивану Сафронову

https://static.news.ru/photo/ed2f6348-c4fe-11ea-9aab-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

ФСБ России начала предъявлять обвинение в государственной измене советнику главы Роскосмоса, бывшему журналисту «Коммерсанта» и «Ведомостей» Ивану Сафронову.

В следственном управлении ФСБ началась процедура предъявления обвинения Сафронову в присутствии адвокатов, — сообщил близкий к следствию источник ТАСС.

По словам собеседника агентства, Сафронов будет также допрошен в качестве обвиняемого.

Адвокат Сафронова Иван Павлов подчеркнул, что планируется формальная процедура ознакомления с постановлением о привлечении в качестве обвиняемого. Он подтвердил, что у защитников, которые в эти минуты находятся внутри следственного управления ФСБ, будет возможность пообщаться с Сафроновым. В свою очередь защита также сформулирует свои вопросы следствию и зафиксирует их в протоколе.

Сафронова задержали 7 июля в Москве. Дома у него и его бывшей девушки журналистки Таисии Бекбулатовой прошли обыски. ФСБ сообщила, что подозревает бывшего журналиста «Коммерсанта» и «Ведомостей» в работе на одну из спецслужб НАТО и передаче ей секретных сведений о военно-техническом сотрудничестве и «оборонке» России.

Когда задержанный работал в СМИ, его статью в «Коммерсанте» от 18 марта 2019 года о планах России поставить в Египет десятки истребителей Су-35 газете пришлось удалить. Против издания было возбуждено административное дело за разглашение сведений, представляющих государственную или иную охраняемую законом тайну. В мае 2020 года ряд СМИ со ссылкой на свои источники сообщили, что в РФ начато производство Су-35 по контракту с Египтом. Работать в Роскосмосе бывший журналист начал в мае 2020 года. В качестве советника главы госкорпорации Дмитрия Рогозина он должен был заниматься информационной политикой.

ФСБ считает, что журналист был завербован в 2012 году. По версии следствия, в 2017-м Сафронов получил задание от сотрудника спецслужбы Чехии и передал ему сведения о военно-техническом сотрудничестве России с «ближневосточным африканским государством». Передача информации проходила «через Интернет». Конечным получателем секретных сведений, как считает следствие, были США, писал NEWS.ru.