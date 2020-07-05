ФСБ изъяла 55 кг наркотиков, предназначенных для сбыта в 12 регионах РФ

https://static.news.ru/photo/d1033404-bf60-11ea-a344-fa163e074e61_660.jpg Фото: Daniel Reinhardt/dpa/Global Look Press

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала членов преступной группировки и изъяла у них 55 килограммов наркотиков синтетического происхождения. Наркотические средства были предназначены для сбыта в 12 регионах России.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественный связей (ЦОС) ФСБ.

Проведена операция по пресечению противоправной деятельности активных участников организованной преступной группировки и ликвидации сети межрегиональных каналов поставок в целях сбыта особо крупных партий наркотических средств <…>, — говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники ФСБ задержали трёх наркокурьеров, которые перевозили наркотики в тайниках автомобиля из Ленинградской области. Активные члены группировки являются гражданами РФ.

Злоумышленники планировали реализовать сбыт препаратов на территориях Московской, Калужской, Ярославской, Воронежской, Тульской, Владимирской, Ивановской, Тамбовской, Нижегородской, Саратовской и Ростовской областей и в Краснодарском крае.

Как ранее писал NEWS.ru, 8 июня сотрудники управления «К» службы экономической безопасности ФСБ России задержали в Москве трёх человек с 34,7 кг кокаина.