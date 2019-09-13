Федеральная служба безопасности и Роскомнадзор хотят добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями, пользователи которых распространяют ложную информацию о терактах.
Речь идёт об онлайн-сервисах Mailbox.org и Scryptmail.com. Во втором квартале текущего года РКН после запроса ФСБ потребовал предоставить сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) от компаний, владеющих сервисами, — Heinlein Support GmbH и SCRYPTmail LLC. Запрашиваемые данные нужно было предоставить в течение 15 дней.
По словам представителя Роскомнадзора Вадима Ампелонского, в настоящее время ведомство готовится подать в суд на обе компании, передаёт
Ранее News.ru писал, что информация о якобы нарушениях Google и Facebook, допущенных в день выборов 8 сентября, направлена Роскомнадзором в парламентские комиссии по расследованию иностранного вмешательства.