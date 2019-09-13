https://static.news.ru/photo/00be1260-d5f4-11e9-a904-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Федеральная служба безопасности и Роскомнадзор хотят добиться блокировки двух сервисов по обмену сообщениями, пользователи которых распространяют ложную информацию о терактах.

Речь идёт об онлайн-сервисах Mailbox.org и Scryptmail.com. Во втором квартале текущего года РКН после запроса ФСБ потребовал предоставить сведения для внесения в реестр организаторов распространения информации (ОРИ) от компаний, владеющих сервисами, — Heinlein Support GmbH и SCRYPTmail LLC. Запрашиваемые данные нужно было предоставить в течение 15 дней.

По словам представителя Роскомнадзора Вадима Ампелонского, в настоящее время ведомство готовится подать в суд на обе компании, передаёт РБК .

Ранее News.ru писал, что информация о якобы нарушениях Google и Facebook, допущенных в день выборов 8 сентября, направлена Роскомнадзором в парламентские комиссии по расследованию иностранного вмешательства.