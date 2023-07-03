ФСБ и полиция научились следить за пользователями в Telegram и WhatsApp The New York Times: ФСБ и полиция научились следить за пользователями в Telegram, Signal и WhatsApp

Фото: Артем Соболев/NEWS.ru

The New York Times со ссылкой на документы российских поставщиков технологий для силовиков сообщает, что российские спецслужбы могут узнать, когда, где и с кем общаются пользователи мессенджеров Telegram, Signal и WhatsApp. По информации газеты, прочитать сами сообщения в мессенджерах по-прежнему невозможно.

The New York Times сообщает, что программа NetBeholder может определить участников переписки, установить время и место отправки сообщений, а также выяснить, содержатся ли в диалоге прикрепленные файлы. По данным газеты, с помощью программы также можно узнать, сколькими телефонами пользуется человек, а также составить карту, показывающую гаджеты всех контактов этого пользователя.

Ранее замруководителя фракции ЛДПР в Госдуме Алексей Диденко предложил создать единый день для смены средства коммуникации для того, чтобы все госслужащие перешли с мессенджера WhatsApp на Telegram. Он предложил назначить такой датой 1 сентября 2023 года, чтобы помочь «перебороть страх перехода» на новое приложение.