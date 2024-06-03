Фронтовой священник сравнил мигрантов с глистами Иерей Максим сравнил мигрантов с выкачивающими соки глистами

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Прифронтовой священник иерей Максим в эфире программы «Парадигма» сравнил мигрантов в России с глистами. Он объяснил, что те не хотят улучшать место, в котором живут. По словам священнослужителя, если в организме человека обнаруживаются подобные паразиты, то он сразу принимает меры.

Они не хотят здесь жить и что-то улучшать. Понимаете, если у человека в кишечнике заводятся глисты, которые из него жизненные силы выкачивают, человек же никогда с этим не смиряется. Здесь нужно принимать конкретные меры, — заявил иерей Максим.

В связи с этим священник призвал к созданию военизированных формирований ЖКХ. По его словам, туда могут поступать граждане, выбирающие альтернативную службу в армии.

Ранее сообщалось, что в 2023 году зарплата иностранных граждан, работающих на территории России, выросла в два раза. Так, если в январе 2023 года разнорабочие получали свыше 70 тысяч рублей, то в декабре их зарплата составила больше 140 тысяч. Зарплата упаковщиков выросла с 75 тысяч до 130 тысяч рублей.

Высокая зарплата остается главным фактором, который привлекает мигрантов при выборе работы в России. На уровень зарплаты смотрит 71% ищущих работу мигрантов.