Фронтмена 2rbina 2rista оштрафовали за пропаганду наркотиков в треках «Осторожно, новости»: лидеры группы 2rbina 2rista оштрафовали на 50 тысяч рублей

Telegram-канал «Осторожно, новости» сообщил, что фронтмена 2rbina 2rista Раниса Гайсина оштрафовали за пропаганду наркотиков в четырех треках. По данным источника, с лидера группы взыскали 50 тысяч рублей. Речь идет о песнях «Наркотестер», «Кровавая баня», «Несмешной» и «Пати пьяно».

Во «ВКонтакте» заявили, что аудиозаписи в интернет выкладывал именно он. Полиция обнаружила треки группы в марте, их передали на лингвистическую экспертизу. Эксперты обнаружили в композициях <...> признаки пропаганды наркотиков, — отметили авторы публикации.

Согласно материалу, в песнях якобы называлась «кайфом» работа тестировщиком наркотиков, употребление веществ называлось словом «отдыхаем», а зависимости героя одного из треков сравнивались с зависимостью от перветина. В канале отметили, что для установки авторства песен МВД направило запрос «ВКонтакте», где сообщили о добавлении аудиозаписей лично Гайсиным. Авторы поста уточнили, сам музыкант на заседании отрицал наличие пропаганды.

Ранее «Осторожно, новости» сообщал, что на фронтмена 2rbina 2rista завели административное дело о пропаганде наркотиков. По данным канала, протокол в отношении лидера группы поступил в Никулинский суд Москвы. Авторы канала отмечали, что Гайсину грозит штраф до 1,5 миллиона рублей.

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