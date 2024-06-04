Фролову огласили приговор в рамках дела о взятках Суд приговорил экс-замглавы управления ФСБ РФ Фролова к шести годам колонии

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Московский гарнизонный военный суд освободил из-под стражи бывшего замначальника управления «К» ФСБ РФ Дмитрия Фролова. Его приговорили к шести годам колонии в рамках дела о взятках в особо крупном размере, передает ТАСС.

Освободить от наказания в связи с истечением срока давности, — информирует агентство со ссылкой на текст судебного решения.

Фролова признали виновным по части 6 статьи 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Речь идет о 87 млн рублей.

Другого фигуранта дела, бизнесмена и акционера Кредитимпэкс банка Георгия Шкурко, признали виновным в даче взятки в особо крупном размере. Суд приговорил предпринимателя к четырем годам и восьми месяцам лишения свободы. Однако его освободили от наказания в зале суда вместе с Фроловым.

Бывший сотрудник ФСБ ранее обратился к суду. Фролов призвал прекратить расследование уголовного дела о мошенничестве на 130 млн рублей. Напомним, при обысках у экс-офицера и двух его сослуживцев было обнаружено 12 млрд рублей.

По версии следствия, подельниками Фролова являлись бывшие банкиры Владимир Столяренко и Александр Бондаренко, а также бывшие сотрудники ФСБ Кирилл Черклин и Андрей Васильев. Подсудимый настаивал на своей невиновности и не признал вину.