Фрикадельки с брусничным соусом: обалденная вкуснятина на ужин или перекус!

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Готовим изысканные фрикадельки с брусничным соусом! Эти нежные мясные шарики в ярком ягодном соусе — идеальный баланс сытности и пикантной свежести. Брусника добавляет благородную кислинку, превращая простое блюдо в кулинарный шедевр.

Для фрикаделек смешайте 500 г фарша (телятина + свинина), 1 яйцо, 50 г панировочных сухарей, щепотку мускатного ореха. Сформируйте шарики диаметром 3 см, обжарьте до румяности. Для соуса протушите 200 г брусники (свежей или замороженной) с 2 ст. л. сахара и 50 мл воды 5 минут, затем протрите через сито. Добавьте 1 ч. л. дижонской горчицы и веточку тимьяна, доведите до кипения.

Подавайте фрикадельки, политые теплым соусом, с картофельным пюре. Ягодная кислинка идеально оттеняет вкус мяса, создавая гармоничный дуэт.

Совет: для праздничной подачи украсьте веточками свежего розмарина и целыми ягодами брусники. Блюдо приобретет по-настоящему ресторанный вид!

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