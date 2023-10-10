Фридман вернулся в РФ из Израиля: сядет ли в тюрьму, сколько у него денег Песков назвал возвращение Фридмана в Россию его правом гражданина

Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Михаил Фридман

Основатель Альфа-Банка, бизнесмен Михаил Фридман вернулся в Россию из-за обострения конфликта в Израиле. Почему предприниматель уезжал из РФ и что известно об его активах?

Что известно о возвращении Фридмана в Россию

9 октября стало известно, что Михаил Фридман находится в Москве. В Россию он прибыл из Израиля, где хотел обосноваться после переезда из Великобритании. В Лондоне против него введены санкции, под которыми, по словам бизнесмена, «невозможно жить».

Фридман переехал в Израиль неделю назад, но решил покинуть страну и улететь в Москву из-за обострения конфликта страны с Палестиной.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что Михаил Фридман имеет право приезжать и уезжать из РФ, как и любой другой гражданин страны.

«Он же гражданин Российской Федерации и может сюда возвращаться, здесь жить, отсюда уезжать, как и любой гражданин Российской Федерации. Поэтому здесь нет чего-то необычного», — заявил он.

Грозит ли Фридману тюрьма в России

По данным Telegram-канал Mash, Михаилу Фридману грозит проверка сразу по двум статьям Уголовного кодекса — «Госизмена» и «Дискредитация ВС РФ».

«Заявление на вернувшегося миллиардера уже написано и отправлено в Генпрокуратуру России руководителем движения „Армия защитников Отечества“ Иваном Отраковским. По его мнению, совладелец „Альфа-групп“ финансировал террористов, чтобы „показать Западу свою лояльность и лишиться санкций“», — сообщает источник.

Фридман и его партнер Петр Авен, как пишет Mash, пожертвовали в 2022 году €150 млн Украине в попытке спастись от санкций США и ЕС.

Депутат Госдумы Анатолий Вассерман в беседе с NEWS.ru предположил, что Фридман может избежать наказания в России благодаря лазейке в российском законодательстве.

«В нашем законодательстве есть понятие „деятельное раскаяние“, когда человек предпринимает какие-то действия, нацеленные на компенсацию причиненного им ущерба», — отметил парламентарий.

Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Член совета директоров Альфа-Банка, член совета директоров ABH Holdings S.A. Михаил Фридман (справа) во время торжественного приема в концертном зале «Барвиха Luxury Village», посвященного празднику Рош ха-Шана Фото: Кирилл Зыков/Агентство «Москва» Член совета директоров Альфа-Банка, член совета директоров ABH Holdings S.A. Михаил Фридман (справа) во время торжественного приема в концертном зале «Барвиха Luxury Village», посвященного празднику Рош ха-Шана Фото: kremlin.ru Встреча с представителями бизнес-сообществ. Президент ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос» Владимир Потанин и председатель совета директоров ОАО «Альфа-Банк» Михаил Фридман. Кремль, 2004 год Фото: kremlin.ru Встреча с представителями бизнес-сообществ. Президент ЗАО «Холдинговая компания «Интеррос» Владимир Потанин и председатель совета директоров ОАО «Альфа-Банк» Михаил Фридман. Кремль, 2004 год Фото: kremlin.ru Перед началом встречи с представителями предпринимательского сообщества. Слева направо: глава РСПП Александр Шохин, глава «Альфа-групп» Михаил Фридман и глава «Металлоинвеста» Алишер Усманов. Кремль, 2009 год Фото: kremlin.ru Перед началом встречи с представителями предпринимательского сообщества. Слева направо: глава РСПП Александр Шохин, глава «Альфа-групп» Михаил Фридман и глава «Металлоинвеста» Алишер Усманов. Кремль, 2009 год Фото: kremlin.ru Экс-президент РФ Дмитрий Медведев с председателем наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп» Михаилом Фридманом. Горки, 2009 год Фото: kremlin.ru Экс-президент РФ Дмитрий Медведев с председателем наблюдательного совета консорциума «Альфа-групп» Михаилом Фридманом. Горки, 2009 год Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press Глава консорциума «Альфа-групп», председатель совета директоров российско-британской нефтяной компании "ТНК-BP" Михаил Фридман Фото: Vasilii Smirnov/Russian Look/Global Look Press Глава консорциума «Альфа-групп», председатель совета директоров российско-британской нефтяной компании "ТНК-BP" Михаил Фридман Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Президент Альфа-Банка Пётр Авен (справа) и председатель совета директоров Михаил Фридман (слева), 2005 год Фото: Viktor Chernov/Russian Look/Global Look Press Президент Альфа-Банка Пётр Авен (справа) и председатель совета директоров Михаил Фридман (слева), 2005 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Михаил Фридман на ежегодном благотворительном вечере в ресторане Piazza Italiana, 2013 год Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/Global Look Press Михаил Фридман на ежегодном благотворительном вечере в ресторане Piazza Italiana, 2013 год

Почему Фридман уезжал из России

Михаил Фридман попал под европейские и американские санкции после начала спецоперации на Украине, в марте 2022 года. На тот момент он проживал в Лондоне и написал письмо сотрудникам своей инвестиционной компании LetterOne, в котором назвал конфликт на Украине «трагедией».

Фридман 1 марта 2022 года вышел из совета директоров Альфа-Банка, Veon и X5 Group. Однако Лондон также ввел санкции против предпринимателя, заявив, что он вместе с другими лицами, попавшими в список, «получали выгоду или поддерживали российское правительство».

Также были арестованы украинские активы Фридмана. В августе на Украине против него завели уголовное дело: бизнесмена подозревают в выведении около $19 млн из Альфа-Банка.

Почему Фридман жаловался на нехватку денег

Михаил Фридман в интервью Bloomberg в марте 2022 года признался, что после блокировки карт и заморозки счетов попал в трудную финансовую ситуацию. По словам предпринимателя, ему не хватало денег даже на уборщицу.

«Наверное, мне стоит начать самостоятельно убираться в доме. Хорошо, что, когда я был студентом, я жил в общежитии и делил комнату с четырьмя соседями. И все же после 35 лет это неожиданный опыт. Я не знаю, как жить дальше. Я не знаю. Я действительно не знаю», — говорил он.

По данным Bloomberg, перед началом спецоперации на Украине состояние Фридмана оценивалось в $14 млрд. В 2022 году — в $11,8 млрд, пишет Forbes. Однако, по словам бизнесмена, у него нет наличных денег.

В интервью испанской газете El Pais он сообщил, что его жизнь в Лондоне под санкциями похожа на домашний арест.

«Я даже не могу пригласить в ресторан. Я должен есть дома и практически нахожусь под домашним арестом», — объяснил Фридман.

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