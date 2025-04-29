Французский омлет «Брентон»! Шедевр на завтрак за 15 минут. Это нежное сочетание взбитых яиц и жареных шампиньонов. Он отличается использованием простых ингредиентов и элегантным способом приготовления.
Ингредиенты
- 4 яйца
- 200 г грибов
- 2 ст. ложки сливочного масла
- 1 маленькая луковица
- Соль и свежемолотый черный перец по вкусу
- Несколько веточек свежей петрушки и тимьяна
- 50 г сыра (например, грюйер или бри)
Приготовление
- Мелко нарежьте луковицу и грибы. В сковороде растопите сливочное масло на среднем огне и добавьте лук. Обжаривайте его до мягкости, около 2–3 минут. Затем добавьте грибы и жарьте еще 5–7 минут до золотистого цвета. В конце добавьте свежие травы и приправьте солью и перцем. Снимите с огня и отложите в сторону.
- В отдельной миске взбейте яйца с небольшой щепоткой соли и свежемолотым черным перцем. Вылейте взбитые яйца, наклоняя сковороду, чтобы они равномерно распределились по ее поверхности.
- Как только яйца начнут схватываться, используя лопатку, аккуратно подбирайте края омлета к центру, позволяя неготовому яйцу затекать внутрь. Выложите подготовленную грибную начинку на одну половину омлета. Добавьте тертый сыр поверх грибов.
- Сложите омлет пополам, позволяя ему немного подрумяниться с одной стороны. Готовьте еще минуту, чтобы начинка прогрелась и сыр расплавился.
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