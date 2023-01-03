Французская компания GTT приостановила работу в России из-за санкций

Фото: Maksim Konstantinov/Global Look Press

Французская инжиниринговая компания GTT (Gaztransport & Technigaz) решила приостановить работу в России, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Там подчеркнули, что прекратят сотрудничество по контракту с российской судостроительной компанией «Звезда», по которому планировалось построить 15 газовозов ледокольного класса.

После углубленного анализа восьмого и девятого пакетов европейских санкций, запрещающих предоставление инженерных услуг российским предприятиям, группа объявляет, что останавливает деятельность в России, — отмечается в сообщении.

Планируется завершить строительство лишь двух судов, работа над которыми продвинулась наиболее далеко.

Ранее Государственное бюро расследований (ГБР) Украины арестовало активы, счета и корпоративные права холдинга «Татнефть» на территории страны. Владельцев компании заподозрили в «финансировании насильственного изменения и свержения конституционного строя, захвата государственной власти».

Также Служба безопасности Украины инициировала арест активов «Роснефти». Мера коснулась имущества, находящегося в стране.