Фрагменты ракеты-носителя «Союз-2» начали вывозить из Якутии

Фото: vk.com/spasatelykt

В Якутии начались работы по вывозу фрагментов ракеты-носителя «Союз-2», которая стартовала с космодрома Восточный 29 февраля, сообщили в службе спасения по региону. Части космического аппарата упали в Вилюйском районе.

Заместитель начальника аэромобильного поисково-спасательного подразделения Павел Алексеев заявил, что спасатели, в частности, обнаружили бак горючего. Распиленные фрагменты, вес которых составляет около 1 тонны, эвакуировали на вертолете.

Далее они (фрагменты ракеты-носителя. — NEWS.ru) будут доставлены в пункт назначения, где каждый фрагмент представителями АО «ЦЭНКИ» нумеруется, фиксируется. После чего складируются в транспортные контейнеры и направляются для дальнейшей утилизации, — сообщил Алексеев.

Ранее с площадки Космического центра имени Джона Кеннеди успешно запустили ракету-носитель Falcon-9 с кораблем Crew Dragon. В состав миссии вошел российский космонавт Александр Гребенкин. До него участницей программ перекрестных полетов России и Соединенных Штатов стала Анна Кикина. Она прибыла на Международную космическую станцию в октябре 2022 года.