Фрадкова переназначили директором РИСИ

Президент России Владимир Путин подписал новый указ о кадровом назначении. Он повторно утвердил на должность директора Российского института стратегических исследований (РИСИ) Михаила Фрадкова.
Назначить Фрадкова Михаила Ефимовича директором федерального государственного бюджетного учреждения «Российский институт стратегических исследований», освободив его от занимаемой должности, — говорится в документе.
Впервые Фрадков был назначен на пост директора в 2017 году. До этого он занимал пост директора Службы внешней разведки России,
Как ранее информировал NEWS.ru, Путин назначил Ростислава Рассохова заместителем главного следователя РФ.
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