Фрадкова переназначили директором РИСИ

Фото: riss.ru

Группа депутатов Госдумы попросила и. о. главы правительства РФ Андрея Белоусова разрешить россиянам посещать храмы при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических норм. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

Депутаты обратились к правительству по вопросу открытия храмов для посещения прихожанами, — говорится в сообщении. Председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Сергей Гаврилов считает,...