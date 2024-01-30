ФПК изменила правила обращения с животными после гибели кота Твикса ФПК обязала поездные бригады передавать бездомных животных сотрудникам вокзала

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Федеральная пассажирская компания (ФПК) изменила порядок обращения с животными, хозяина которых найти так и не удалось, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу компании. Поездные бригады обяжут перемещать бездомных животных в специализированное багажное купе или на служебные места в штабном вагоне, после чего передавать их работникам ближайшего вокзала.

Представители компании подчеркнули, что правила будут распространяться на животных, найденных на территории подразделений ФПК или в поездах дальнего следования. Работников поездов обяжут принимать все необходимые меры для поиска хозяина найденного животного. Снимать их с поездов запрещается.

Если обнаружить владельца так и не удастся, то животное переместят в специализированное багажное купе или на служебные места в штабном вагоне, довезут до станции, где передадут дежурным сотрудникам вокзала, — заявили в пресс-службе ФПК.

Отмечается, что по действующим правилам пассажирам поездов разрешается перевозить собак, кошек, грызунов, черепах, рыбок, а также птиц. ФПК разрешает взять поилку с водой, наполнитель, кормушку и корм, игрушки для животных.

11 января проводница поезда Екатеринбург — Санкт-Петербург обнаружила в вагоне кота, после чего выбросила его на улицу. Позднее выяснилось, что кот по кличке Твикс принадлежал одному из пассажиров. На поиски животного вышли сотни волонтеров. Несколько дней спустя его нашли мертвым. По словам заместителя генерального директора РЖД Ивана Колесникова, по факту произошедшего проводится служебная проверка.