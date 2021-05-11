ФПА не одобрила предложение запретить адвокатам проносить технику в колонии

Федеральная палата адвокатов направила отзыв спикеру Госдумы Вячеславу Володину на законопроект о запрете адвокатам проносить технику на встречи с подзащитными в колониях. Инициатива предполагает внесение изменений в 15, 89 и 158 статьи Уголовно-исполнительного кодекса РФ, группа депутатов внесла её в самый разгар майских праздников. Подробности — в материале NEWS.ru.

Федеральная палата адвокатов (ФПА) 11 мая направила в нижнюю палату парламента отзыв (есть в распоряжении NEWS.ru) на законопроект группы депутатов, в соответствии с которым адвокатам запрещается проносить какую-либо технику на встречи с осуждёнными. ФПА частично поддержала инициативу. Так, палата положительно оценила предложение разрешить осуждённым свидания в том числе с представителями в Европейском суде по правам человека — людьми, которые могут помочь заключённым обратиться с жалобой в ЕСПЧ.

Однако ФПА возражает против предложения запретить адвокатам пользоваться техническим средствами во время свиданий с осуждёнными.

Авторы законопроекта в пояснительной записке обосновывали такой запрет тем, что колония — это исправительное учреждение, в котором действует особый режим, обеспечивающий охрану, изоляцию осуждённых и постоянный контроль за ними. В палате с такой аргументацией не соглашаются и ссылаются на решение Верховного суда, согласно которому свидания адвокатов с осуждёнными могут продолжаться не более четырёх часов. Других ограничений, в том числе на пронос техники, не установлено.

Авторы отзыва отмечают, что техника помогает адвокатам квалифицированно оказывать юридическую помощь.

В частности, это поможет вскрыть и зафиксировать совершаемые в исправительных колониях нарушениях закона и прав осуждённых. Последние часто обращаются к адвокатам и иным лицам при намерении обжаловать незаконные действия администрации учреждения. Например, используя технические средства, можно сфотографировать имеющиеся у осуждённого телесные повреждения и доказательно поставить вопрос о привлечении к уголовной ответственности виновных лиц, — говорится в документе.

В ФПА добавили, что предложение разрешить адвокатам проносить фотоаппараты только в отдельную комнату для работы с материалами дела в отсутствие заключённого «существенно ограничивает возможности адвокатов». В палате указывают, что такая инициатива лишь помогает скрыть нарушения прав заключённых, а также создаёт искусственные препятствия для их выявления.

NEWS.ru пообщался с одним из авторов законопроекта, депутатом Эрнестом Валеевым. Он утверждает, что на сегодняшний день уголовно-процессуальным законодательством не предусмотрен самостоятельный сбор доказательств адвокатом, и в существующую правовую систему такой запрет укладывается.

Кроме того, фиксация нарушения в колонии, в том числе избиений, — обязанность администрации, считает он.

Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Фиксировать избиения — это обязанность администрации, адвокат об этом должен заявить. И тогда лица, которые уполномочены, должны зафиксировать. Тогда это будет использоваться как доказательство в суде. А иначе это лишает нормальной защиты людей, которые пострадали, например, тоже от действий администрации. Если доказательства получены ненадлежащим образом, их потом нельзя использовать в суде. Если самодеятельно начать собирать доказательства, это оставит осуждённого без защиты. Эрнест Валеев первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции первый заместитель председателя комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции

Фиксация нарушений — не работа адвоката, в его полномочиях — добиваться этого, заключил депутат.

Адвокат Александр Лупашко категорически не согласен с предлагаемыми поправками. Он говорит, что иногда технические средства — единственный способ зафиксировать нарушения, и это значительно облегчает оказание помощи подзащитному.

Для чего нужен телефон? Иногда подзащитные тоже говорят неправду. Иногда я прошу у подзащитного записать опрос на телефон, чтобы потом не было вопросов, что защита что-то сделала неправильно. Фотофиксация нужна, чтобы дать ход заявлениям о преступлении, ходатайствам о проведении медицинских экспертиз. Это только одно из доказательств. Александр Лупашко адвокат адвокат

По мнению Лупашко, депутаты «чужими руками» вмешиваются в институт адвокатуры. Он считает, что эта инициатива исходит не от самих парламентариев, а от силовых структур.

В подготовке материала участвовала Марина Ягодкина.