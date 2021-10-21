Фотографии с концертов вызовут проверки соблюдения мер в локдаун

Фотографии с концертов в соцсетях могут стать основанием для проверки организаторов мероприятий на соблюдение антикоронавирусных мер. Об этом ТАСС сообщил первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк. Он напомнил о необходимости соблюдения ограничительных мер в нерабочие дни.

Мы проводим совещания с коллегами — и рестораторами, и представителями торговых центров, и с 28 [октября] начнём контролировать, как выполняется указ мэра. Здесь в помощь и камеры видеонаблюдения, и социальные сети. <...> Часто люди постят прекрасные фотографии из клубов, с концертов, <...> люди сами присылают фотографии и спрашивают, почему происходят те или иные вещи. Вызывается представитель, получается объяснение, и дальше уже, исходя из того, что по факту было, составляется протокол, — сказал Немерюк.

Ранее власти уже заявляли о том, что собираются контролировать соблюдение введённых из-за коронавируса ограничений в Москве, в том числе с помощью видеокамер и социальных сетей.

По словам Немерюка, на всех крупных и средних предприятиях торговли в Москве установлены камеры видеонаблюдения, записи с которых доступны полиции.

Накануне мэр Москвы Сергей Собянин ввёл дополнительные меры по борьбе с коронавирусом, с 28 октября по 7 ноября. В этот период в столице закроются непродовольственные магазины, предприятия сферы услуг, салоны красоты, фитнес-клубы, бассейны. Кафе и рестораны смогут работать только навынос. Открытыми останутся продуктовые магазины и аптеки, также не будет ограничена продажа товаров с доставкой.