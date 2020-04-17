Фотограф российского происхождения победил на конкурсе World Press Photo

https://static.news.ru/photo/d29dc75c-807c-11ea-9efc-fa163e074e61_660.jpg Фото: World Press Photo Foundation / Никита Терёшин

Фотограф из Берлина Никита Терёшин, родившийся в Санкт-Петербурге, стал победителем в категории «Современные проблемы» на конкурсе World Press Photo. Его снимок стал лучшим среди одиночных кадров.

Победившая фотография имеет название «Ничего личного — служебный офис войны».

На снимке можно увидеть бизнесмена, который запирает пару противотанковых гранатомётов в конце выставочного дня на Международной конференции и выставке оборонной промышленности (IDEX) в Абу-Даби. В этом мероприятии участвуют министры иностранных дел и начальники штабов вооружённых сил разных государств. Они взаимодействуют друг с другом и принимают решения в различных офисах и в конференц-залах.

Война на IDEX представлена в искусственной среде, где изображения заменяют настоящих людей, говорится на сайте World Press Photo. Премия считается самой крупной в области фотожурналистики.

Как ранее писал NEWS.ru, в сентябре 2019 года на индонезийском острове Бали скончался американский фотограф Чарли Коул. Ему было 64 года, на острове мужчина прожил более 15 лет.

В 1989 году в КНР с балкона гостиницы «Пекин» Коул сделал фотографию, получившую название «Неизвестный бунтарь». На ней изображён мужчина, вынудивший колонну танков на площади Тяньаньмэнь в Пекине остановиться, встав перед ней. За этот снимок фотограф был удостоен премии World Press Photo.