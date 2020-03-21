Фотограф Дмитрий Донской рассказал, как был сделан известный снимок Бориса Ельцина в Чечне в 1996 году. Первый президент тогда приехал в Грозный на подписание указа о выводе войск из региона. В кадре запечатлён момент, когда политик стоит, закрыв глаза рукой.
По словам Донского, поза Ельцина никак не была связана с его эмоциями. На самом деле в этот момент президента укусил комар, и он поднёс руку к лицу, чтобы прихлопнуть его, заявил он «Спорт-Экспрессу».
Эти воспоминания относятся к концу первой чеченской войны. В 1991 году в регионе была провозглашена независимость и Москва ввела свои войска на территорию, чтобы восстановить целостность государства.
Ранее NEWS.ru писал, что стриминговый сервис «КиноПоиск HD» займётся производством сериала, который расскажет о победе Бориса Ельцина на выборах президента России в 1996 году. Проект получил название «Сердечный приступ». В основу сериала ляжет одноимённая книга журналиста Михаила Зыгаря, сообщается на сайте «КиноПоиска». Сам он выступит продюсером и автором сценария.
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