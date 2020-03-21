https://static.news.ru/photo/f446474a-6b8b-11ea-bc34-fa163e074e61_660.jpg Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости

Фотограф Дмитрий Донской рассказал, как был сделан известный снимок Бориса Ельцина в Чечне в 1996 году. Первый президент тогда приехал в Грозный на подписание указа о выводе войск из региона. В кадре запечатлён момент, когда политик стоит, закрыв глаза рукой.

По словам Донского, поза Ельцина никак не была связана с его эмоциями. На самом деле в этот момент президента укусил комар, и он поднёс руку к лицу, чтобы прихлопнуть его, заявил он «Спорт-Экспрессу».

Эти воспоминания относятся к концу первой чеченской войны. В 1991 году в регионе была провозглашена независимость и Москва ввела свои войска на территорию, чтобы восстановить целостность государства.

Ранее NEWS.ru писал, что стриминговый сервис «КиноПоиск HD» займётся производством сериала, который расскажет о победе Бориса Ельцина на выборах президента России в 1996 году. Проект получил название «Сердечный приступ». В основу сериала ляжет одноимённая книга журналиста Михаила Зыгаря, сообщается на сайте «КиноПоиска». Сам он выступит продюсером и автором сценария.