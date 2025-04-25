Фотограф NEWS.ru получила госстипендию за проект «Хранители космоса» Фотографу NEWS.ru Шатохиной утвердили стипендию за проект о музеях космонавтики

Фотограф NEWS.ru Наталья Шатохина стала обладателем государственной стипендии от Союза фотохудожников России за свой проект «Хранители космоса». Благодаря этой работе она вошла в число 125 талантливых молодых авторов литературных, музыкальных и художественных произведений.

По словам Шатохиной, «Хранители космоса» — долгосрочный проект, который она начала еще в июне 2024 года и продолжает по сей день. Он направлен на изучение и сохранение локальных музеев космонавтики по всей стране. По мнению фотографа, космическая гонка, начавшаяся с запуска первого спутника, вдохновила целые поколения и создала атмосферу энтузиазма и надежды на будущее. Сегодня в России существует множество музеев космонавтики, которые служат важными памятниками этой эпохи, добавила она

У меня в планах — охватить различные музеи космонавтики. Меня интересуют такие местечковые музеи и их очень интересные экспонаты. Наверное, меня вдохновила ностальгия по космосу, по какому-то постсоветскому наследию. Вообще, все эти локальные музеи, в которых некоторые экспонаты даже выполнены своими руками, держатся на их создателях без какого-либо дополнительного финансирования, — подчеркнула Шатохина.

Также она призналась, что получает эту стипендию уже третий раз подряд. Заявку фотограф подала еще в январе текущего года, но только сейчас члены жюри приняли окончательное решение, рассмотрев проекты со всей России и выбрав лучшие из них.

Ранее сообщалось, что редакция NEWS.ru получила «кнопку Дзена» за 500 тысяч подписчиков. Канал сайта на платформе Дзен ведет свою историю с лета 2021 года. До первой Оранжевой кнопки Дзена (100 тысяч подписчиков) изданию потребовался ровно год. Еще через год, в ноябре 2023-го, количество постоянных читателей увеличилось до 200 тысяч человек.