https://static.news.ru/photo/485c742c-1f4b-11ea-85fb-fa163e074e61_660.jpg Марат Сафин Фото: viktoria.guyvik/facebook.com

Известный фотограф Марат Сафин на странице в соцсети опубликовал пост, в котором рассказал о том, что обвинения модели Виктории Гуйвик в изнасиловании не соответствуют действительности.

Модель и ЛГБТ-активистка несколько дней назад рассказала о том, что подверглась сексуальному насилию со стороны фотографа. Якобы он после съёмки напоил её вином, а когда всё «стало расплывчатым», изнасиловал.

В свою очередь Сафин рассказал, что действительно предложил девушке вина, после чего на самом деле у них был секс, но по обоюдному согласию.

Не стану отрицать, что у нас был секс, но это был секс по обоюдному согласию. Я не кричал, не угрожал, не поднимал руку, не шантажировал, не связывал, не удерживал против воли, не закрывал рот, я не насиловал. Виктория проявляла инициативу, отвечала на поцелуи, прикосновения, — поделился фотограф.

Также в доказательство своих слов Сафин разместил скриншоты переписки с моделью на следующий день после предполагаемого изнасилования. Гуйвик общается с ним как ни в чём не бывало. Они обсуждают ретушь отснятого материала, какие фото отобрать для обработки.

Как ранее писал NEWS.ru, в изнасиловании 13-летней девочки в Санкт-Петербурге подозревают бойца ММА из Таджикистана Салимджона Ширинова. Колпинский районный суд принял решение о заочном аресте 22-летнего спортсмена.