https://static.news.ru/photo/159a8528-6141-11ea-944c-fa163e074e61_660.jpg Артур Бондарь Фото: Артур Бондарь/facebook.com

Автором снимков президента Украины Владимира Зеленского для британской газеты The Guardian стал фотограф Артур Бондарь. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Из профиля в соцсети следует, что он проживает в Москве.

Всегда приятно встретить искреннего и эмоционального человека вместо деловой маски политика высочайшего уровня. Спасибо большое Владимиру Зеленскому за встречу и приятное общение, — отметил он.

Для обложки газеты выбран кадр, на котором украинский лидер поправляет пиджак. Текст публикации перемежается с фото, где глава государства сидит на столе с широкой улыбкой и держит руку в кармане. Снимки сделаны в интерьерах кабинета украинского президента.

Бондарь, как и Зеленский, родился в городе Кривой Рог.