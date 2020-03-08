Артур Бондарь Артур Бондарь Фото: Артур Бондарь/facebook.com

Автором снимков президента Украины Владимира Зеленского для британской газеты The Guardian стал фотограф Артур Бондарь. Об этом он написал на своей странице в Facebook. Из профиля в соцсети следует, что он проживает в Москве.

Всегда приятно встретить искреннего и эмоционального человека вместо деловой маски политика высочайшего уровня. Спасибо большое Владимиру Зеленскому за встречу и приятное общение, — отметил он.

Для обложки газеты выбран кадр, на котором украинский лидер поправляет пиджак. Текст публикации перемежается с фото, где глава государства сидит на столе с широкой улыбкой и держит руку в кармане. Снимки сделаны в интерьерах кабинета украинского президента.

Бондарь, как и Зеленский, родился в городе Кривой Рог.

Перевод интервью Владимира Зеленского британскому изданию опубликовала его пресс-служба. В разговоре с журналистами он поделился впечатлениями от общения с президентом Владимиром Путиным во время саммита в Париже, рассказал, почему не делает ремонт в помпезном офисе президента и не ездит на работу на велосипеде, а также о том, как семья относится к его новой работе, писал NEWS.ru.

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