Фотограф из Екатеринбурга, оставшись без работы, начала снимать по WhatsApp

Фотограф из Екатеринбурга, Кристина Морис, остававшаяся из-за пандемии коронавируса без работы, начала снимать клиентов через веб-камеру по WhatsApp.
Как
Девушка обкатала новый вид съёмки со своей знакомой моделью. Выяснилось, что у метода есть свои плюсы. В частности, он даёт возможность работать удаленно и не тратить время и деньги на дорогу и поиск локаций. Кроме того, экономятся физические силы фотографа, которому достаточно только нажимать на кнопку смартфона, чтобы сделать скриншот.
Правда, у метода есть и недостатки — качество изображения зависит от качества камеры смартфона. Кроме того, моделям по телефону сложно объяснять, что нужно делать.
Как писал NEWS.ru, оказавшийся в самоизоляции французский фотограф Джейсон Гильбо использовал панорамы сервиса Google Streets View, чтобы собрать коллекцию снимков придорожных монументов времён Советского Союза.
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