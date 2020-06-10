Фотограф из Екатеринбурга, оставшись без работы, начала снимать по WhatsApp

https://static.news.ru/photo/1b38d408-ab24-11ea-8612-fa163e074e61_660.jpg Фото: pixabay.com

Фотограф из Екатеринбурга, Кристина Морис, остававшаяся из-за пандемии коронавируса без работы, начала снимать клиентов через веб-камеру по WhatsApp.

Как сообщает KP.RU, Кристине идея снимать через веб-камеру пришла спустя пару недель после того, как начался режим самоизоляции, при котором обычная работа фотографа невозможна. О новом жанре она вычитала в Instagram.

Девушка обкатала новый вид съёмки со своей знакомой моделью. Выяснилось, что у метода есть свои плюсы. В частности, он даёт возможность работать удаленно и не тратить время и деньги на дорогу и поиск локаций. Кроме того, экономятся физические силы фотографа, которому достаточно только нажимать на кнопку смартфона, чтобы сделать скриншот.

Правда, у метода есть и недостатки — качество изображения зависит от качества камеры смартфона. Кроме того, моделям по телефону сложно объяснять, что нужно делать.

Как писал NEWS.ru, оказавшийся в самоизоляции французский фотограф Джейсон Гильбо использовал панорамы сервиса Google Streets View, чтобы собрать коллекцию снимков придорожных монументов времён Советского Союза.