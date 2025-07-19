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19 июля 2025 в 13:32

Фото в соцсеть гарантировано: янтарное желе с орехами — объедение!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Абрикосовое желе с грецкими орехами — вкус лета в банке! Этот необычный десерт станет вашей любимой зимней сладостью — нежное фруктовое желе с хрустящими орехами и легкой кислинкой. Идеально к чаю, намазанное на тост или как начинка для пирогов!

Отберите 1 кг спелых абрикосов, удалите косточки и разрежьте на четвертинки. Залейте 500 мл воды, доведите до кипения и варите 15 минут на среднем огне. Протрите через сито — у вас получится около 700 мл пюре.

Верните пюре в кастрюлю, добавьте 500 г сахара и варите, помешивая, 20 минут. Горсть грецких орехов (100 г) подсушите на сковороде и крупно порубите. Влейте 25 г желатина, разведенного в 100 мл воды, и добавьте орехи. Проварите еще 5 минут.

Разлейте горячую массу по стерильным банкам, закройте крышками и переверните до остывания. Храните в прохладном месте. Через сутки желе застынет — можно пробовать! Это настоящий витаминный заряд холодной зимой.

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желе
рецепты
кулинария
абрикосы
Мария Левицкая
М. Левицкая
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