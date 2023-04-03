Военкор Татарский убит в Петербурге: последние фото в жизни и на фронте

Фото: Соцсети

Владлен Татарский, 2019 год

2 апреля в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Взрыв произошел во время творческого вечера военкора, где он собирался рассказать, как вести репортажи из горячих точек, «находясь под градом пуль».

Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) был уроженцем Донбасса и непосредственным участником боевых действий на стороне ДНР. После начала СВО блогер и военкор Татарский, по его словам, перестал быть «бойцом информационной войны» и выполнял боевые задачи на линии фронта. Каким был Владлен Татарский — смотрите в галерее NEWS.ru.