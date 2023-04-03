2 апреля в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Взрыв произошел во время творческого вечера военкора, где он собирался рассказать, как вести репортажи из горячих точек, «находясь под градом пуль».

Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) был уроженцем Донбасса и непосредственным участником боевых действий на стороне ДНР. После начала СВО блогер и военкор Татарский, по его словам, перестал быть «бойцом информационной войны» и выполнял боевые задачи на линии фронта. Каким был Владлен Татарский — смотрите в галерее NEWS.ru.

Владлен Татарский, 2015 год

Фото: Соцсети

Владлен Татарский, 2015 год

Владлен Татарский, 2016 год

Фото: Соцсети

Владлен Татарский, 2016 год

Владлен Татарский (второй слева), 2018 год

Фото: Соцсети

Владлен Татарский (второй слева), 2018 год

Владлен Татарский, 2018 год

Фото: Соцсети

Владлен Татарский, 2018 год

Владлен Татарский, 2019 год

Фото: Соцсети

Владлен Татарский, 2019 год

Владлен Татарский, 2019 год

Фото: Соцсети

Владлен Татарский, 2019 год

Владлен Татарский, 2020 год

Фото: Соцсети

Владлен Татарский, 2020 год

Владлен Татарский, 2020 год

Фото: Соцсети

Владлен Татарский, 2020 год

Владлен Татарский, 2020 год

Фото: Соцсети

Владлен Татарский, 2020 год

Владлен Татарский, 2021 год

Фото: Соцсети

Владлен Татарский, 2021 год

Владлен Татарский, 2021 год

Фото: Соцсети

Владлен Татарский, 2021 год

Выступление с лекцией в Донецком общевойсковом командном училище, 2021 год

Фото: Соцсети

Выступление с лекцией в Донецком общевойсковом командном училище, 2021 год

В департаменте национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, 2021 год

Фото: Соцсети

В департаменте национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, 2021 год

Владлен Татарский, 2022 год

Фото: Соцсети

Владлен Татарский, 2022 год

Владлен Татарский, 2022 год

Фото: Соцсети

Владлен Татарский, 2022 год

Встреча с Анной Кузнецовой, 2023 год

Фото: Соцсети

Встреча с Анной Кузнецовой, 2023 год

Владлен Татарский, 2023 год

Фото: Соцсети

Владлен Татарский, 2023 год

Последствия взрыва в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский

Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press

Последствия взрыва в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский