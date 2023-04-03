2 апреля в результате взрыва в кафе в Санкт-Петербурге погиб военный корреспондент Владлен Татарский. Взрыв произошел во время творческого вечера военкора, где он собирался рассказать, как вести репортажи из горячих точек, «находясь под градом пуль».
Татарский (настоящее имя — Максим Фомин) был уроженцем Донбасса и непосредственным участником боевых действий на стороне ДНР. После начала СВО блогер и военкор Татарский, по его словам, перестал быть «бойцом информационной войны» и выполнял боевые задачи на линии фронта. Каким был Владлен Татарский — смотрите в галерее NEWS.ru.
Фото: Соцсети
Владлен Татарский, 2015 год
Фото: Соцсети
Владлен Татарский, 2015 год
Фото: Соцсети
Владлен Татарский, 2016 год
Фото: Соцсети
Владлен Татарский, 2016 год
Фото: Соцсети
Владлен Татарский (второй слева), 2018 год
Фото: Соцсети
Владлен Татарский (второй слева), 2018 год
Фото: Соцсети
Владлен Татарский, 2018 год
Фото: Соцсети
Владлен Татарский, 2018 год
Фото: Соцсети
Владлен Татарский, 2019 год
Фото: Соцсети
Владлен Татарский, 2019 год
Фото: Соцсети
Владлен Татарский, 2019 год
Фото: Соцсети
Владлен Татарский, 2019 год
Фото: Соцсети
Владлен Татарский, 2020 год
Фото: Соцсети
Владлен Татарский, 2020 год
Фото: Соцсети
Владлен Татарский, 2020 год
Фото: Соцсети
Владлен Татарский, 2020 год
Фото: Соцсети
Владлен Татарский, 2020 год
Фото: Соцсети
Владлен Татарский, 2020 год
Фото: Соцсети
Владлен Татарский, 2021 год
Фото: Соцсети
Владлен Татарский, 2021 год
Фото: Соцсети
Владлен Татарский, 2021 год
Фото: Соцсети
Владлен Татарский, 2021 год
Фото: Соцсети
Выступление с лекцией в Донецком общевойсковом командном училище, 2021 год
Фото: Соцсети
Выступление с лекцией в Донецком общевойсковом командном училище, 2021 год
Фото: Соцсети
В департаменте национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, 2021 год
Фото: Соцсети
В департаменте национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, 2021 год
Фото: Соцсети
Владлен Татарский, 2022 год
Фото: Соцсети
Владлен Татарский, 2022 год
Фото: Соцсети
Владлен Татарский, 2022 год
Фото: Соцсети
Владлен Татарский, 2022 год
Фото: Соцсети
Встреча с Анной Кузнецовой, 2023 год
Фото: Соцсети
Встреча с Анной Кузнецовой, 2023 год
Фото: Соцсети
Владлен Татарский, 2023 год
Фото: Соцсети
Владлен Татарский, 2023 год
Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press
Последствия взрыва в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский
Фото: Alexander Kulebyakin/Global Look Press
Последствия взрыва в кафе Street Food Bar №1 на Университетской набережной, в результате которого погиб военный корреспондент Владлен Татарский