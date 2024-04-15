Фото с марсоходов, запуск ракет: что сообщества «ВКонтакте» пишут о космосе

Фото: Роскосмос

12 апреля в России отмечали День космонавтики. В этот день во всем мире вспоминают первый полет человека в космос и другие достижения разных стран в этой сфере. Узнать о новых технологиях или полюбоваться видами различных планет можно в одном из пяти пабликов в социальной сети «ВКонтакте». Подробности — в материале NEWS.ru.

«Роскосмос»

Это сообщество — официальная страница государственной корпорации по космической деятельности «Роскосмос». Здесь пользователи найдут не только подробную информацию о работе самой организации, но и ответы на интересующие их вопросы. Например, кто сегодня готовит космонавтов и как будут летать экипажи с космодрома Восточный.

Специально к прошедшему Дню космонавтики в сообществе собрали серию постов с интервью советских и российских космонавтов, которые ранее не публиковались. За новостями сообщества следят 644 тысячи человек. Они активно комментируют посты, вступают друг с другом в дискуссии и споры.

«Открытый космос»

Это сообщество посвящено освоению космоса и его красотам. Несколько раз в неделю редакция канала рассказывает последние новости из жизни человеческих технологий в открытом космосе, историю покорения планет, показывает фото и видео с марсоходов, спутников и с МКС.

«Космос — это мечта и будущее человечества. Мы уверены, что освоение космического пространства — единственный осмысленный путь развития современной цивилизации. Присоединяйтесь, будем открывать космос вместе», — пишут админы сообщества.

Из постов подписчики узнают, как первый в истории Японии модуль во второй раз успешно пережил долгую и холодную лунную ночь или как космический мусор с МКС попал в крышу дома во Флориде.

Mars Expeditions: Curiosity & Perseverance

Это сообщество — настоящий цифровой фотоальбом космоса. Несколько раз в день администраторы канала публикуют случайный снимок, сделанный марсоходами Curiosity и Perseverance. Здесь можно увидеть как глубокий рельеф красной планеты, так и загадочные космические пейзажи.

Одни снимки поражают своей четкостью, другие больше похожи на абстракцию. На некоторых кадрах можно разглядеть детали самих марсоходов. Каждый пост сопровождается датой, когда аппарат сделал снимок, и данными о самом ровере.

Кроме случайных снимков, в группе можно найти любопытные кадры. Например, навигационные камеры марсохода Perseverance смогли запечатлеть пылевой вихрь диаметром 60 м и высотой около 2 км. Камеры снимали с частотой один кадр в четыре секунды. Верхней части вихря на снимках не видно, но ученые смогли по его тени рассчитать высоту.

Пылевые вихри, называемые на американский лад «пыльными дьяволами» (dust devils), бывают довольно часто на поверхности Марса. Они способствуют перемещению пыли по поверхности Красной планеты, но также они помогали марсоходам предыдущего поколения, очищая солнечные батареи.

«Космический фестиваль подарков»

Это сообщество имеет косвенное отношение к космосу, но все равно может понравиться многим пользователям социальной сети «ВКонтакте». «Фестиваль подарков» — это сервис, в котором нужно выполнять задания и получать подарки: купоны на скидки, уникальные эмодзи-статусы и обложки. Помимо виртуальных призов администраторы канала обещают розыгрыши смартфонов, приставок и других внушительных призов.

Например, ко Дню космонавтики сервис предложил не только поразмышлять о бесконечности космоса, но и присоединиться к тематическому батлу. Для этого надо было выполнить задания из списка, например послушать новый трек Влада Соколовского, найти баннер с астероидом и отправить другу межпланетный сюрприз.

«ВКосмосе»

Это сообщество рассказывает простым языком о космосе. Авторы канала делятся свежими новостями, интересными фактами и просто красивыми фотографиями необъятной вселенной.

В ленте группы можно оперативно отслеживать запуск российских ракет. Например, старт «Ангары-А5» с площадки 1А космодрома Восточный. Также в паблике можно посмотреть сохранившиеся фотографии советских газет о космическом полете Юрия Алексеевича Гагарина.

В разделе «Статьи» содержится более 450 текстов о космосе. Как образовались первые во вселенной галактики, как могли возникнуть первичные черные дыры, почему на Венере никогда не было океанов или какова причина гибели массивных галактик в ранней Вселенной?

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