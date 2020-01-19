Православные христиане 19 января отмечают праздник Крещения Господня. В память о крещении Иисуса Христа в водах реки Иордан в этот день существует традиция крещенских купаний, в российских широтах как правило в прорубях-иорданях. Однако в этом году теплая зима внесла коррективы в традиционный обряд – в отсутствии льда проруби не потребовались.