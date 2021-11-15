Фото хотят добавить к сертификатам о вакцинации

Добавление фото в сертификаты о вакцинации обсуждалось в Минцифры. Эту меру могут ввести, чтобы сократить очереди, которые могут возникнуть в ходе массовых проверок QR-кодов, пишут «Известия».

Сейчас к сертификату о прививках требуется предъявлять паспорт. Но если на документе о вакцинации будет фото, то проверять сразу два документа не потребуется. В качестве фото могут быть кадры, загруженные самими пользователями на «Госуслугах», то есть селфи. Либо это будут заверенные снимки из Единой биометрической системы.

Эксперты согласны, что добавление фото к сертификату о вакцинации значительно упростит контроль и проверяющим не надо будет сличать данные QR-кода и документ, удостоверяющий личность.

Как показывает пользовательский опыт в странах, где уже действует проход по QR-кодам, постоянно показывать в магазинах, ресторанах и прочих местах и смартфон, и паспорт крайне утомительно, — аргументирует генеральный директор «ТМТ-консалтинга» Константин Анкилов.

QR-коды введут с 1 февраля до 1 июня в непродовольственных магазинах, общепите, на воздушном и железнодорожном транспорте и прочих местах массового посещения в случае принятия двух законопроектов, внесённых правительством в Госдуму.

Ранее сообщалось, что, несмотря на готовность Госдумы и Совета Федерации уже в ближайшие дни рассмотреть законопроекты о контроле QR-кодов о вакцинации по всей России, депутаты начнут обсуждать инициативу правительства только 14 декабря. Об этом объявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.