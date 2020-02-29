https://static.news.ru/photo/eb26be10-5b0f-11ea-9bfb-fa163e074e61_660.jpg Фото: Adisorn Chabsungnoen/Keystone Press Agency/Global Look Press

Проведение конференции «Русский язык в странах Азиатско-Тихоокеанского региона: традиции, тенденции и перспективы изучения и преподавания» в Бангкоке перенесли на неопределённый срок. Причиной стало распространение коронавируса.

Также отменили молодёжный фестиваль «100 друзей», рассказала член Регионального координационного совета российских соотечественников стран Азии Ольга Жилина. Мероприятия должны были пройти с 13 по 15 марта, передаёт ТАСС.

Это связано с рекомендациями Министерства здравоохранения Таиланда и соответствующим распоряжением администрации Университета Таммасат в целях предотвращения заражения коронавирусной инфекцией, — подчеркнула она.

Жилина добавила, что о новых сроках проведения конференций сообщат позднее.

Ранее NEWS.ru писал, что вспышка неизвестного заболевания была зафиксирована в китайской Ухани 31 декабря 2019 года. Позже новый коронавирус получил название СOVID-19. Он распространился по всем континентам, кроме Антарктиды. По данным на 29 февраля, во всём мире заболели 85 182 человека — большая часть в Китае, умерли 2920 человек, вылечились 39 485.

Всемирная организация здравоохранения повысила оценку риска распространения коронавируса во всём мире на «очень высокую». Представители организации также рассказали журналистам, что в мире разрабатывается более 20 вакцин от COVID-19.