Форум «Путешествуй!» представит туристические возможности Кавказа

Фото: форум «Путешествуй»

Участникам форума «Путешествуй!», который пройдет с 4 по 7 августа в Москве на ВДНХ, расскажут о возможностях внутреннего туризма в России. В рамках программы гости смогут познакомиться с гастрономическим разнообразием Северного Кавказа, узнать о глэмпинге в Новгородской области и пообщаться с роботом — экспертом по Пермскому краю.

На деловой части форума гости смогут поучаствовать в панельных дискуссиях «Открытый Кавказ. Для туристов, для инвесторов, для развития» и «Инвестиционная кухня. Рецепты Кавказа», а также предложат ознакомиться с презентацией кавказских всесезонных курортов.

Организатором Российского туристического форума стал фонд «Росконгресс». Соорганизатором выступило Федеральное агентство по туризму и ВДНХ при поддержке Русского географического общества.

Ранее стало известно, что на форуме «Путешествуй!» обсудят вопросы придорожного сервиса. Участники мероприятия смогут познакомиться с современными туалетными модулями, созданными для путешественников российскими производителями. Специалисты обсудят направления развития придорожных сервисов России, а также роль общественных туалетов в развитии туристической инфраструктуры.