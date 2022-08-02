Форум «Путешествуй!» покажет гастрономическое разнообразие регионов России

Фото: Пресс-служба РТФ «Путешествуй!»

Гостям форума «Путешествуй!», который пройдет с 4 по 7 августа в Москве на ВДНХ, покажут гастрономическое разнообразие регионов России. Все желающие смогут не только продегустировать разные национальные блюда, но и приготовить их в рамках мастер-классов от ведущих поваров.

Гастрономия — это важная часть туризма. Отправляясь в путешествие, мы обязательно знакомимся с местной кухней. Через еду мы познаем культуру, историю, традиции. Вместе с проектом «Гастрономическая карта России» для форума «Путешествуй!» мы подготовили специальную программу мастер-классов и дегустаций. Гости форума смогут познакомиться с кухнями и блюдами разных народов России, — рассказал заместитель директора Фонда Росконгресс Владимир Затынайко.

За четыре дня форума состоится 11 мастер-классов и дегустаций продуктов, произведенных фермерами со всей России. Участникам предложат познакомиться с вайнахской кухней, попробовать арктический ланч-бокс, позавтракать фермерскими продуктами в глэмпинге и многое другое.

Фото: Пресс-служба форума «Путешествуй!»

Организатором Российского туристического форума стал фонд «Росконгресс». Соорганизатором выступило Федеральное агентство по туризму и ВДНХ при поддержке Русского географического общества.

Ранее стало известно, что на форуме «Путешествуй!» гости смогут узнать больше о туристических возможностях Северного Кавказа, принять участие в панельных дискуссиях для инвесторов и пообщаться с роботом, который знает все о Пермском крае.