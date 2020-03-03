https://static.news.ru/photo/62a65076-5d6e-11ea-a3f2-fa163e074e61_660.jpg Фото: Риф+киб/facebook.com

С 15 по 17 апреля в Подмосковье пройдёт форум РИФ+КИБ 2020. В нём примут участие специалисты различных компаний в сферах IT и Digital.

Конференционная программа будет состоять из важных для интернет отрасли тем. Спикеры расскажут о данных, AI, слиянии и приобретении, изменении общества через технологии, customer engagement, про малый и средний бизнес, поговорят про разработку и агентский бизнес, social and digital, product, design and creativity, а также поднимут тему маркетинга и PR.

Организаторы мероприятия заявили, что в 2020 году на форум приглашены нестандартные спикеры, будет расширена фестивальная составляющая, а на площадке форума применят новейшие технологии.

Мероприятие делает особый акцент на нетворкинге — на РИФе профессионалы смогут непрерывно общаться друг с другом в непринуждённой обстановке, а также послушать технических гуру, узнать инсайды и тренды развития отрасли интернет-бизнеса в России.

Основная активность будет сосредоточена в главном корпусе пансионата «Лесные дали». В его холле пройдет выставка, в которой примут участие 50 российских и зарубежных компаний.

Организаторами РИФ+КИБ 2020 является Ассоциация Электронных коммуникаций (РАЭК), финансовую поддержку мероприятию оказывает Федеральное агентство по печати и массовым коммуникациям. Официальным информационным партнёром является NEWS.Ru.