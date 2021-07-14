Форма подачи заявления на «школьные» выплаты появилась на «Госуслугах»

Форма заявления на получение 10 тысяч рублей на школьников к новому учебному году появилась на портале «Госуслуги». Форма доступна для всех россиян, сообщается на сайте Минцифры.

На сегодня выплаты оформили уже семь миллионов родителей на 9,8 млн детей.

Учитывая высокий интерес к новой выплате со стороны родителей и то, что в ряде регионов уже наступило 15 июля, принято решение открыть форму для всей страны от Чукотки до Калининграда, — приводятся в сообщении слова главы ведомства Максута Шадаева.

Приём заявлений на «школьные» выплаты продлится до 1 сентября. Первые пособия начнут поступать уже 16 августа. Подать заявление можно онлайн либо в территориальном отделении ПФР лично. Семьям, в которых есть несколько детей школьного возраста, будет достаточно одного заявления на всех. При личном визите надо будет предоставить паспорт, свидетельство о рождении, данные СНИЛС родителя и ребёнка, а также реквизиты банковского счёта.

Выплата распространяется на родителей, опекунов, попечителей детей в возрасте от 6 до 18 лет, при условии, что 6 лет ребёнку исполнилось до 1 сентября текущего года.

Ранее сообщалось, что единовременная выплата семьям с детьми школьного возраста в размере 10 тысяч рублей будет предоставляться только безналичным путём. Поскольку выплата является единовременной, для её получения не нужно заводить карту платёжной системы «Мир».