Форма подачи заявления на «школьные» выплаты появилась на «Госуслугах»

Форма заявления на получение 10 тысяч рублей на школьников к новому учебному году появилась на портале «Госуслуги». Форма доступна для всех россиян, сообщается на сайте Минцифры.
На сегодня выплаты
Учитывая высокий интерес к новой выплате со стороны родителей и то, что в ряде регионов уже наступило 15 июля, принято решение открыть форму для всей страны от Чукотки до Калининграда, — приводятся в сообщении слова главы ведомства Максута Шадаева.
Приём заявлений на «школьные» выплаты продлится до 1 сентября. Первые пособия начнут поступать уже 16 августа. Подать заявление можно онлайн либо в территориальном отделении ПФР лично. Семьям, в которых есть несколько детей школьного возраста, будет достаточно одного заявления на всех. При личном визите надо будет предоставить паспорт, свидетельство о рождении, данные СНИЛС родителя и ребёнка, а также реквизиты банковского счёта.
Выплата распространяется на родителей, опекунов, попечителей детей в возрасте от 6 до 18 лет, при условии, что 6 лет ребёнку исполнилось до 1 сентября текущего года.
Ранее сообщалось, что единовременная выплата семьям с детьми школьного возраста в размере 10 тысяч рублей будет предоставляться только безналичным путём. Поскольку выплата является единовременной, для её получения не нужно заводить карту платёжной системы «Мир».