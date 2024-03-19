«Форма красивая, зарплата высокая»: Коц рассказал анекдот про НАТО Коц покидающих службу военных из стран НАТО с плохим пожарным из анекдота

Военкор Александр Коц в своем Telegram-канале вспомнил анекдот про плохого пожарного с хорошей зарплатой, которого сравнил с военнослужащими из стран НАТО. Таким образом он прокомментировал статью Politico о том, что в странах Запада солдаты все чаще оставляют службу.

Западные армии — как тот пожарный из анекдота. Форма красивая, зарплата высокая, харчи казенные. Но как пожар — так хоть увольняйся, — написал Коц.

По данным европейской газеты, западные страны испытывают проблемы не только с набором новобранцев, но и с оттоком действующих военнослужащих, которых пытаются заставить их остаться в армии. В частности, во Франции военные остаются на службе на год меньше, чем раньше, а в Великобритании в армию не добирают около 1100 человек в год, что сопоставимо с двумя пехотными батальонами.

По информации издания, на этом фоне в Хорватии власти размышляют о необходимости возвращения призыва. А в Дании рассматривают возможность привлечь на службу женщин.