Назван самый удобный аэропорт России Forbes: Шереметьево стал самым удобным аэропортом России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Аэропорт Шереметьево возглавил список самых удобных аэропортов России по версии журнала Forbes. Суммарный показатель Шереметьево составил 50,7 балла. В прошлом году через его терминалы прошло 43,7 млн пассажиров, хотя инфраструктура воздушной гавани рассчитана на обслуживание до 110 млн человек ежегодно.

На втором месте рейтинга расположился аэропорт Домодедово с оценкой 50,2 балла. В прошлом году он обслужил 15,5 млн путешественников. Тройку лидеров замкнул аэропорт Нового Уренгоя (47,1 балла), который в 2024 году пропустил через свои терминалы один миллион пассажиров. За последнее время эта воздушная гавань оборудовала три новых телескопических трапа и двенадцать дополнительных стоек регистрации, увеличив пропускную способность в четыре раза.

Ранее самолет, выполнявший рейс из Санкт-Петербурга в Киров, был вынужден совершить аварийную посадку в аэропорту Шереметьево. Оперативные службы сообщили, что причиной инцидента стало падение давления в гидравлической системе лайнера. Посадка прошла в штатном режиме и без каких-либо осложнений.

До этого самолет Boeing 737-800 авиакомпании United Airlines, следовавший по маршруту Денвер — Эдмонтон, экстренно вернулся в аэропорт вылета после попадания кролика в один из двигателей. На борту находились 153 пассажира и шесть членов экипажа, никто не пострадал.