Forbes назвал самую уязвимую авиабазу Украины Forbes: Украина продолжает размещать самолеты на уязвимой авиабазе Долгинцево

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Украина продолжает размещать самолеты на авиабазе Долгинцево, которая является самой уязвимой для страны, сообщил изданию Forbes обозреватель Дэвид Экс. Расположенная недалеко от Кривого Рога, она находится в зоне досягаемости лучших российских беспилотников «Ланцет».

По данным эксперта, с тех пор как в августе дебютировала версия «Ланцет» с увеличенным радиусом действия, «Изделие-53», беспилотники атаковали Долгинцево каждые несколько недель. Целью были военные самолеты, припаркованные на открытом воздухе на взлетно-посадочных полосах. Всего за девять месяцев, по словам Дэвида Экса, были поражены по меньшей мере четыре самолета.

15 июня российские средства противовоздушной обороны сбили еще один украинский беспилотник над Белгородской областью. Речь идет о БПЛА самолетного типа.

Вооруженные силы России за последние сутки уничтожили американские пусковые установки РСЗО HIMARS и М270 MLRS, а также одну гаубицу «Гвоздика» в Днепропетровской области, сообщает пресс-служба Минобороны России. Кроме того, российские военные нанесли поражение живой силе и технике ВСУ в районах населенных пунктов Высшетарасовка и Добрая Надия. Потери ВСУ составили до 75 военнослужащих.