https://static.news.ru/photo/3c3726ee-c963-11e9-b5c1-fa163e074e61_660.jpg российский предприниматель Саид Гуцериев Фото: Е. Разумный/АО «Группа САФМАР» / Wikimedia

Журнал Forbes составил рейтинг самых богатых российских семей. Пятый год подряд на первом месте находятся Гуцериевы. Состояние основателя группы «Сафмар» Михаила Гуцериева и его близких оценивается в $5,65 млрд.

По данным издания, состояние Саида Гуцериева выросло за этот год выросло вдвое. Отец передал ему свою долю в финансовых активах группы, а дядя — свои доли в нефтяных компаниях и в сети «М.Видео».

На втором месте в списке — семейный клан Ротенбергов. Их общие активы составляют $5,18 млрд. В 2014 году они были разделены между братьями Аркадием и Борисом. Позже часть активов перешла к сыну Аркадия Игорю и дочери Лилии.

На третьей строчке расположилась семья Шаймиевых. Наследники первого президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева Радик и Айрат за год значительно приумножили свои капиталы. За год их совокупное состояние выросло до $2,8 млрд. Братьям принадлежит по 19,5% акций группы ТАИФ, одной из крупнейших в Татарстане.

В первую пятёрку богатейших семей также вошла семья Валетина Гапонцева (состояние оценивается в $2 млрд) и Владимира Евтушенкова ($1,94 млрд). Список самых успешных предпринимательский династий пополнили Рахимкуловы ($1,89 млрд), Линники ($1,6 млрд), Саркисовы ($1,6 млрдв), Бажаевы ($1,51 млрд) и Михайловы ($1,16 млрд).

Ранее, как писал News.ru, девять богатейших бизнесменов планеты потеряли за один день, 14 августа, в совокупности около $18 млрд. Резкое сокращение состояний связано с обвалом фондовых индексов США.