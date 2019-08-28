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По данным издания, состояние Саида Гуцериева выросло за этот год выросло вдвое. Отец передал ему свою долю в финансовых активах группы, а дядя — свои доли в нефтяных компаниях и в сети «М.Видео».
На втором месте в списке — семейный клан Ротенбергов. Их общие активы составляют $5,18 млрд. В 2014 году они были разделены между братьями Аркадием и Борисом. Позже часть активов перешла к сыну Аркадия Игорю и дочери Лилии.
На третьей строчке расположилась семья Шаймиевых. Наследники первого президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева Радик и Айрат за год значительно приумножили свои капиталы. За год их совокупное состояние выросло до $2,8 млрд. Братьям принадлежит по 19,5% акций группы ТАИФ, одной из крупнейших в Татарстане.
В первую пятёрку богатейших семей также вошла семья Валетина Гапонцева (состояние оценивается в $2 млрд) и Владимира Евтушенкова ($1,94 млрд). Список самых успешных предпринимательский династий пополнили Рахимкуловы ($1,89 млрд), Линники ($1,6 млрд), Саркисовы ($1,6 млрдв), Бажаевы ($1,51 млрд) и Михайловы ($1,16 млрд).
Ранее, как писал News.ru, девять богатейших бизнесменов планеты потеряли за один день, 14 августа, в совокупности около $18 млрд. Резкое сокращение состояний связано с обвалом фондовых индексов США.