Российская версия журнала Forbes и промышленно-финансовая группа «Сафмар» разрешили свой конфликт в досудебном порядке и больше не имеют претензий друг к другу.
Представители сторон
Подробности конфликта ранее приводил NEWS.ru. «Сафмар» возмутила статья в журнале, в которой говорилось о совокупном долге семьи Михаила Гуцериева в один триллион рублей. Представители «Сафмара» заявили, что ни одна из цифр, озвученных в статье, не соответствует действительности, и обратились в суд с иском о защите деловой репутации. Forbes также подал иск, посчитав, что журналистов издания опорочили.
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