https://static.news.ru/photo/a11605b0-20f4-11ea-9ce9-fa163e074e61_660.jpg Фото: Jiri Hubatka/imageBROKER.com/Global Look Press

Российская версия журнала Forbes и промышленно-финансовая группа «Сафмар» разрешили свой конфликт в досудебном порядке и больше не имеют претензий друг к другу.

Представители сторон рассказали об этом «Интерфаксу». Директор по маркетингу и связям с общественностью Forbes Russia Дмитрий Озман отказался озвучивать подробности примирения, сославшись на соглашение о неразглашении. Представители «Сафмара» отметили, что условия досудебного соглашения устраивают обе стороны.

Подробности конфликта ранее приводил NEWS.ru. «Сафмар» возмутила статья в журнале, в которой говорилось о совокупном долге семьи Михаила Гуцериева в один триллион рублей. Представители «Сафмара» заявили, что ни одна из цифр, озвученных в статье, не соответствует действительности, и обратились в суд с иском о защите деловой репутации. Forbes также подал иск, посчитав, что журналистов издания опорочили.