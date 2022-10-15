«Фонтанка»: петербуржцам начали выдавать повестки вместе с загранпаспортами

Фото: Илья Кошелев/NEWS.ru

Житель Санкт-Петербурга по имени Александр пришел в ФМС получать загранпаспорт, а вышел оттуда с повесткой в военкомат, пишет «Фонтанка». Издание утверждает, что похожие истории об отделении МВД по вопросам миграции Фрунзенского района начали появляться в соцсетях еще на прошлой неделе, но тогда информация не сопровождалась подтверждениями. Александр же не только рассказал журналистам про случай в ФМС, но и прислал фото повестки.

По словам 25-летнего мужчины, паспортистка приняла документы и сняла отпечатки пальцев, однако в кабинете с фотокамерами оказался проход во внутренний коридор, где сидел человек в штатском, который, утверждает Александру, и выдал ему повестку.

Петербуржец, по собственному признанию, растерялся и не спросил подтверждающие полномочия документы. Мужчина в гражданской одежде попросил военный билет и стал уточнять данные по поводу возраста и профессии Александра.

У меня в военном билете прописана ВУС — «водитель». Как я понял, водители у них в приоритете. Он взял лист А4, на котором в уголке была распечатана повестка, и бланк извещения о выдаче повестки. Насколько я понимаю, он должен был выдать мне извещение, по которому человек приходит в военкомат и уже там получает повестку. А он выдал и извещение, и повестку разом, — сообщил Александр.

Ранее журналисты со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщали, что желающих уйти в отставку сотрудников Министерства внутренних дел (МВД) предупредили о мобилизации даже в случае увольнения. Как рассказал собеседник телеканала, планирующему уйти на пенсию правоохранителю сказали: «В случае увольнения жди повестку».