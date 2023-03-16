Фониатр дала советы по быстрому восстановлению севшего голоса Фониатр Харина посоветовала отказаться от острой пищи во время восстановления севшего голоса

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Во время восстановления севшего после простуды голоса следует отказаться от кислой, соленой и острой пищи, посоветовала врач-фониатр Дарья Харина. В беседе с «Газетой.Ru» специалист уточнила, что вредное воздействие на голос оказывают томаты, цитрусы, орехи и семечки. Исключить эти продукты следует до полного восстановления.

Чтобы вернуть чистый голос, избегайте приема кислой, соленой и острой пищи. Вредное воздействие на голос оказывает и употребление в пищу томатов, цитрусовых фруктов, орехов и семечек. Пока голос не вернется полностью, исключите из меню эти продукты. И, конечно, никакого алкоголя и табачного дыма — это, пожалуй, главные внешние противники голоса, — пояснила врач.

По словам фониатра, для ускорения восстановления после простуды следует пить больше чистой воды без газа и травяных напитков. Если вернуть голос нужно срочно для важной встречи, следует войти в режим экономии и меньше говорить, избегая перенапряжения. Харина порекомендовала не переходить на шепот, чтобы еще сильнее не навредить голосовым связкам.

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