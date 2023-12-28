Фонд «Защитники Отечества» получил грант от правительства Кабмин: фонду «Защитники Отечества» выделили 3,8 млрд рублей

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Правительство России выделило 3,8 млрд рублей на предоставление гранта фонду «Защитники Отечества», сообщается на сайте кабмина РФ. Организация занимается поддержкой участников СВО.

Свыше 3,8 млрд рублей будет направлено в 2024 году из резервного фонда кабмина на предоставление гранта государственному фонду поддержки участников специальной военной операции «Защитники Отечества», созданному по инициативе президента, — сказано в сообщении.

В документе говорится, что средства пойдут на комплексное сопровождение ветеранов и членов семей погибших. Они получат поддержку при получении дополнительного образования, переобучении и трудоустройстве. Инвалиды могут рассчитывать на средства реабилитации.

11 декабря стало известно, что фонд «Защитники Отечества» и университет «Синергия» запустили программу бесплатного обучения и трудоустройства ветеранов СВО, а также родственников погибших военнослужащих.

Ветераны СВО и близкие погибших военнослужащих смогут бесплатно пройти обучение по любой образовательной программе университета. Во время обучения можно будет повысить уже имеющуюся квалификацию, получить дополнительное профессиональное или высшее образование в очном формате у себя в регионе либо дистанционно на базе цифровых платформ «Синергии».