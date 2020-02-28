https://static.news.ru/photo/296aa07c-5a3b-11ea-a578-fa163e074e61_660.jpg Джордж Сорос Фото: Open Society Foundations/facebook.com

Многие мероприятия против 228 статьи УК РФ, карающей за незаконный оборот наркотических средств, организует зарубежный проект Support. Don’t Punish («Поддержать. Нельзя наказывать»). Кроме того, финансовую поддержку оказывает Open Society Foundations (Фонд «Открытое общество»). Его учредителем является американский инвестор и миллиардер Джордж Сорос.

В свою очередь, «Открытое общество» сотрудничает с «Фондом содействия защите здоровья и социальной справедливости Андрея Рылькова», получившим в РФ официальный статус иностранного агента. По информации Минюста России, структуры финансируются из Соединённых Штатов Америки и Литвы, пишет «Полтэксперт».

В феврале 2020 года комиссия Государственной думы предложит в ускоренном режиме рассмотреть проект закона об усилении административной ответственности за вовлечение в употребление наркотиков с использованием Сети, а также инициативу ужесточить наказание за пропаганду запрещённых веществ, рассказал глава комиссии Василий Пискарёв.

Как ранее сообщал NEWS.ru, думская комиссия по расследованию иностранного вмешательства в дела РФ зафиксировала активность около 10 неправительственных организаций, которые продвигают в России идеи легализации употребления наркотиков.

Их целью Пискарёв посчитал намерение возбудить желание у российской молодёжи требовать легализации, для чего НПО создают представление, «что наркотики — это свобода, независимость, счастье». В качестве примера таких организаций он назвал Атлантический совет.