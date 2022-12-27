Фонд «Круг добра» расширит перечень заболеваний для оказания помощи детям Протоиерей Ткаченко: фонд «Круг добра» расширит перечень заболеваний для помощи детям

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Протоиерей Александр Ткаченко

Перечень заболеваний, с которыми работает фонд «Круг добра», созданный для оказания помощи детям, будет расширяться, сообщил «Парламентской газете» председатель правления фонда протоиерей Александр Ткаченко. Священник отметил, что благодаря работе фонда Россия вышла на одну из лидирующих позиций в мире по обеспечению лекарствами детей с орфанными заболеваниями. И с появлением в мире нового эффективного препарата от редкой болезни он может стать доступным и для российских детей, рассказал Ткаченко.

Наука не стоит на месте, появляются лекарства для редких болезней, которые раньше были неизлечимыми. Поэтому перечень заболеваний, конечно же, будет расширяться. Такие препараты скоро будут производить и в нашей стране благодаря тому, что в России теперь есть стабильный заказчик на эти лекарства. Российские фармпроизводители теперь видят четкую перспективу, — сообщил протоиерей.

Предельный возраст детей, которым оказывается помощь, увеличится с 18 до 19 лет, о чем ранее заявил президент России Владимир Путин. В декабре, выступая на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам, глава государства также предложил расширить перечень заболеваний, лечение которых будет финансироваться за счет фонда.

Фонд «Круг добра» для помощи детям с редкими заболеваниями был создан по указу президента России в январе 2021 года. Всего в перечень включили около 30 болезней.