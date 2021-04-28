Фонд кино потребовал 191 млн рублей от создателей «Вратаря галактики»

https://static.news.ru/photo/d102c7ba-a8dc-11eb-a69b-96000091f725_660.jpg Кадр из фильма «Вратарь Галактики» Фото: Кинокомпания CTB / СТВ

Арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск Фонда кино (ФК) к студии «Бонанза» и её основателю Джахонгиру (Джанику) Файзиеву, говорится в картотеке инстанции. Ведомство требует от авторов фантастической ленты «Вратарь галактики» 191 млн рублей.

Заявление поступило в суд 28 апреля 2021-го. К рассмотрению документ ещё не приняли. В 2018-м ФК заявил о поддержке «Бонанзы» для съёмок «Вратаря галактики». Средства выделялись на условиях 100-процентного возврата в 2018-м и на безвозмездной основе в 2019-м.

Картина вышла в августе 2020-го. По данным «Кинопоиска», бюджет составил 786 млн рублей, а сборы — около 100 млн. Кроме того, российский блогер Евгений Баженов (BadComedian) сделал разгромный обзор на проект.

Накануне стало известно, что в выходные, 17–18 апреля, кинопрокат в РФ и странах СНГ возглавил отечественный драматический фильм «Чернобыль» режиссёра Данилы Козловского. Сборы за уик-энд составили 166,8 млн рублей. На втором месте по итогам выходных американский фантастический боевик «Мортал Комбат» режиссёра Саймона Маккуойда. Фильм является экранизацией одноимённой серии видеоигр, его сборы составили 153,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что все серии советского фильма «Семнадцать мгновений весны» впервые покажут в кинотеатрах. Многосерийную ленту россияне смогут посмотреть в московском кинотеатре «Октябрь», рассказали представители Киностудии имени Горького. Сеансы пройдут в большом премьерном зале 8 и 9 мая и будут приурочены к Дню Победы. Показы начнутся в 12:00.