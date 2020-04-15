Фонд Андрея Первозванного доставит благодатный огонь в столицу

Фонд Андрея Первозванного в субботу, 18 апреля, доставит благодатный огонь в Москву. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы фонда.
Лампады с благодатным огнём будут доставлены в столицу к патриаршему богослужению, которое состоится в храме Христа Спасителя,
Ранее стало известно, что службы в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан. Таковы требования санитарных властей столицы.
Как писал NEWS.ru, федеральные телеканалы будут показывать пасхальную службу, которая состоится в храме Христа Спасителя, в прямом эфире.
Самое интересное — в нашем канале Яндекс.Дзен