Фонд Андрея Первозванного доставит благодатный огонь в столицу

https://static.news.ru/photo/59c00f6e-7f0c-11ea-9d4d-fa163e074e61_660.jpg Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Фонд Андрея Первозванного в субботу, 18 апреля, доставит благодатный огонь в Москву. Об этом журналистам сообщили представители пресс-службы фонда.

Лампады с благодатным огнём будут доставлены в столицу к патриаршему богослужению, которое состоится в храме Христа Спасителя, передаёт РИА Новости.

Ранее стало известно, что службы в московских и подмосковных храмах Русской православной церкви с 13 по 19 апреля пройдут без участия прихожан. Таковы требования санитарных властей столицы.

Как писал NEWS.ru, федеральные телеканалы будут показывать пасхальную службу, которая состоится в храме Христа Спасителя, в прямом эфире.