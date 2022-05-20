Стало известно, сколько россиян не доверяют Путину ФОМ: Путину не доверяют 15% россиян

Владимир Путин / Фото Kremlin Pool/Global Look Press

Фонд «Общественное мнение» провёл опрос на предмет доверия россиян президенту Владимиру Путину. Согласно его результатам, главе государств «скорее не доверяют» 15% респондентов и 12% негативно оценивают работу российского лидера.

О доверии президенту заявили 76% опрошенных. Положительно оценили его работу 79%. Затруднились ответить на вопросы о том, доверяют ли они Путину и как оценивают его работу на посту главы государства, 9% и 10% респондентов соответственно.

Опрос проводился 13–15 мая. В нём приняли участие полторы тысячи человек в возрасте от 18 лет из 104 населённых пунктов России. Погрешность составляет не более 2,5%.

В конце апреля уровень доверия россиян Путину, по данным ФОМ, составлял 80%. При этом работу президента положительно оценили 82% респондентов. В начале прошлого месяца Всероссийский центр изучения общественного мнения установил, что главе государства доверяют 81,6% россиян и 79,6% оценивают положительно его работу.