ФОМ: около 40% россиян ощутили рост цен на мясо

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Почти 40% россиян ощутили рост цен на мясо за последний месяц, каждый третий житель страны отмечает повышение стоимости сахара, сообщили в Фонде «Общественное мнение» (ФОМ). Согласно результатам проведенного аналитиками опроса, о подорожании мяса и птицы говорят 38% респондентов.

Эксперты фонда отмечают, что 27% участников опроса обратили внимание на повышение стоимости молока и молочной продукции, а 22% — на рост цен на яйца. Каждый пятый россиянин (20%) также ощущает на себе подорожание круп и макаронных изделий. В числе непродовольственных товаров россияне отмечают подорожание лекарств (33%), бензина (32%), одежды и обуви (23%), а также бытовой техники (19%).

Опрос проводился аналитиками Фонда «Общественное мнение» в период с 28 по 30 июля в 104 населенных пунктах страны. Участие в исследовании приняли 1500 респондентов из 53 российских регионов.

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) ранее опубликовал результаты опроса, посвященного странам с самым справедливым устройством общества. По мнению большинства респондентов, лидерами рейтинга являются Россия, Белоруссия и Китай. Также в список вошли Швеция, Германия и Норвегия.