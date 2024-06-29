«Фокусы не прокатят»: адвокат раскрыл, сможет ли Блиновский избежать суда Адвокат Жорин: процедура банкротства не поможет Блиновскому избежать суда

Фото: Софья Сандурская/ТАСС

Алексей Блиновский

Супруг «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей не сможет избежать суда при помощи процедуры банкротства, рассказал NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. Он напомнил, что в таком случае списываются не все долги. При этом правовед уверен, что в суде никакие фокусы не прокатят.

Я не могу оценить вероятность того, что Блиновского посадят в тюрьму. Как мы видим, никакие фокусы не прокатят в попытках убежать от ответственности. Банкротство — это не лекарство от всего, это не панацея. При реализации банкротства не все долги списываются, — заявил Жорин.

По мнению адвоката, пробовать какие-то механизмы в попытке избежать наказания для Блиновского бесполезно. Так, Жорин высказался о предложениях устроиться в ту или иную военную часть, находящуюся рядом с линией фронта, поступающих Алексею от «сомнительных персонажей». Таким образом он мог бы числиться военным, находясь в безопасном месте.

На основании этого они пытаются добиться прекращения уголовного дела либо смягчения наказания. Мои наблюдения показывают, что силовикам известны все эти приемы и фокусы и они являются также не эффективными, — заключил юрист.

Ранее СМИ сообщали, что Блиновского могут признать банкротом. Утверждалось, что причина заключается в долге на 7 млн 636 тысяч рублей. Супруг «королевы марафонов» не отдает эту сумму банку.