Фофа Кудрявцевой ведет блог, Хусейн Тимати стоит как авто: фото кошек звезд Знаменитости любят выбирать разные породы домашних питомцев

Фото: Соцсети

Лера Кудрявцева

8 августа отмечается Всемирный день кошек. Многие звезды шоу-бизнеса воспитывают пушистых любимцев, а также показывают их снимки в социальных сетях.

У Анастасии Волочковой было несколько кошек. Сейчас с ней живет бело-рыжий Риччи, которого она купила за 500 тысяч у заводчицы Анны. Балерина приобрела нового питомца после смерти Лакки. Порода нового кота — золотистая британская шиншилла.

«Анна, увидев масштабы моего особняка, очень переживала, что котик потеряется и ему будет страшно. Мы с первого взгляда влюбились в это создание! Анна дала нам множество инструкций по уходу. Мы все их соблюдем! Но когда Аня попросила закрыть котика в одной из комнат, чтобы не пугать пространством, мы кивнули головой. Но я подмигнула, обозначив, что будет всё с точностью до наоборот! Так все и получилось, как только Анна вышла из дома», — рассказывала Анастасия.

У Леры Кудрявцевой живет кот Фофа, который популярен в социальных сетях. Он появляется не только на странице телеведущей, но имеет и свой аккаунт. В 2017 году Фофа разочаровал хозяйку и сбежал из дома. Его искали в лесах Подмосковья, а потом оказалось, что он просто прятался на участке соседей под строительными материалами.

Тимати любит экзотические породы кошек. Хусейн чаузи F1 появился у рэпера, когда он еще состоял в отношениях с Анастасией Решетовой. Цена на такого кота начинается от 260 тысяч рублей. Этих питомцев называют мини-пумами: Хусейн тоже очень большого размера. «Всего пять месяцев. Уже семь кг. Очень дикий кот. Но способный. Это единственный раз за все это время, когда он согласился сфотографироваться со мной. Фото он выбирал и делал сам», — ранее писал в социальной сети о питомце Тимати.

У Алены Водонаевой есть кот Эскобар. Ее питомцу многие могут позавидовать. Ведь когда у ее сына началась аллергия на шерсть животного, Эскобар получил новое жилье. Теперь у кота есть квартира в центре Москвы.

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