ФНС заблокировала счета Майклу Наки за долг в 98 тысяч рублей

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Майкл Наки

Telegram-канал Mash сообщает, что Федеральная налоговая служба заблокировала счета журналисту и блогеру Майклу Наки (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), который покинул Россию в 2021 году в связи с «политической ситуации в стране». По данным канала, причиной стал долг перед налоговой.

Как пишет Mash, у Наки в России остался незакрытый бизнес, оформленный через индивидуальное предпринимательство. По данным канала, по нему у блогера накопился долг в размере 97 804 рублей.

Майкл Наки активно выступал против проведения военной операции на Украине. Минюст внес журналиста в реестр иноагентов в сентябре 2022 года. В августе 2023-го Басманный суд Москвы заочно назначил ему 11 лет колонии общего режима по делу о фейках о Вооруженных силах России. Прокурор требовал заочно приговорить фигуранта дела, проходящего по ч. 2 207.3 УК РФ, к 13 годам лишения свободы.

Telegram-канал SHOT ранее сообщил, что налоговая заблокировала счета блогера Гусейна Гасанова. По данным канала, они заморожены с 13 июня из-за долга перед ФНС — 144,8 млн рублей.

Как отметил источник, счета заблокировали из-за того, что Гасанов не оплатил налоги. Отмечается, что счета у блогера заблокированы в четырех банках. Также, по версии канала, налоговая уже обратилась в суд, чтобы взыскать средства с Гасанова.