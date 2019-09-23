https://static.news.ru/photo/fbff5d10-de31-11e9-8e27-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/News.ru

Федеральная налоговая служба (ФНС) сообщила о введении единого повышающего коэффициента на транспортный налог для автомобилей стоимостью от трёх до пяти миллионов рублей. Вместо предыдущих показателей 1,3 и 1,5 к машинам младше трёх лет применят показатель 1,1.

Кроме того, ФНС дополнила список моделей и комплектаций, подпадающих под действие «налога на роскошь». Теперь в перечне находятся Mercedes-AMG GT, BMW 340i xDrive Gran Turismo и Hyundai Genesis G90 Royal, передаёт РЕН ТВ .

Ранее News.ru писал, что депутаты Госдумы рассмотрят законопроект об увеличении налогового вычета на обучение детей. Максимальную планку предложено поднять до 80 тысяч рублей в год.